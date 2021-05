NBA, i Minnesota Timberwolves cambiano proprietà: accordo da 1.5 miliardi

Ora lo possiamo dire: i Minnesota Timberwolves cambieranno proprietari. Secondo quanto riportano i media americani, infatti, Alex Rodriguez – ex stella della MLB – insieme a Marc Lore – tech entrepreneur – hanno raggiunto un accordo con Glen Taylor per rilevare la franchigia sulla base di 1.5 miliardi di dollari. Eppure, solo poche ore fa, la trattativa si era bruscamente arenata con le parti distanti sulle tempistiche per il passaggio della maggioranza delle quote di Minnesota. Situazione questa sbloccatasi nella giornata di oggi.

Rodriguez e Lore saranno proprietari con il 50%-50% delle quote, le quali comprenderanno anche i Minnesota Lynx, squadra WNBA. Come parte dell’accordo, Taylor, un ex politico e uomo d’affari miliardario, dovrebbe mantenere il controllo delle proprietà sportiva professionistica fino al 2023.

Rodriguez e Lore ad aprile avevano dichiarato di essere pronti all’avventura con i Timberwolves:

“Non vediamo l’ora di entrare in questa fase del processo con Glen Taylor. Il nostro rispetto per lui e per quello che ha costruito getta una base straordinaria per ciò che verrà. Siamo entusiasti della prospettiva di conoscere i Timberwolves ed i loro incredibili fan.”

Rodriguez, 45 anni, ha trascorso un’illustre carriera MLB con i Seattle Mariners, Texas Rangers e New York Yankees, vincendo tre premi MVP e partecipando a ben 14 All-Star. Lore è l’ex presidente e CEO di Walmart eCommerce.

