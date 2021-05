Mercato NBA, contratto biennale per Juan Toscano-Anderson

Il rumor di un nuovo contratto, uscito qualche giorno fa, non è più tale. Juan Toscano-Anderson, guardia dei Golden State Warriors, firma un contratto biennale – con aumento già a partire da questa stagione – con la franchigia californiana. Decade, dunque, il two-way contract in vigore precedentemente. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Warriors forward Juan Toscano-Anderson is signing a new two-year deal with Golden State, with additional money tacked onto this season and 2021-22 fully guaranteed at the minimum salary, sources tell me and @anthonyVslater. https://t.co/NRe25WBeEr

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021