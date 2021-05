La NBA risponde alle critiche di LeBron James sul torneo Play-in

Le parole di LeBron James, chiamato a commentare nella notte di domenica il torneo Play-in di fine stagione, riecheggiano tutt’oggi nelle orecchie di ogni addetto ai lavori:

Un commento decisamente estremo, con molta probabilità figlio del momento poco felice di LeBron e dei gialloviola: con la recente vittoria dei Dallas Mavericks sul campo dei Miami Heat, la banda di Rick Carlisle si e piazzata al quinto posto nella Western Conference, sorpassando gli stessi Lakers. I losangelini contemplano la possibilità di doversi giocare la postseason partecipando al suddetto torneo. Ultime uscite di stagione fondamentali, a partire dal back-to-back Clippers e Blazers venerdì e sabato – confermata in proposito l’assenza del #23.

Una forte critica, quella di James, che può trovare destinatario in Evan Wasch. L’Executive Vice President of Basketball Strategy & Analytics, che è anche la firma del nuovo format dell’All-Star Game, difende però la bontà del torneo Play-in:

Le parole di Wasch sono sostenute dai dati. Un ricerca sui rating televisivi nazionali ha svelato che c’è stato un incremento del 25% nel mese di aprile rispetto a quello di marzo. Un balzo positivo dovuto alla grande bagarre che sta interessando moltissime franchigie NBA in lotta per la post season (vedi Steph Curry con gli Warriors o Russell Westbrook con gli Wizards).

