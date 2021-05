NBA, Nikola Jokic con 24 in un quarto: “I miei compagni si fidano di me”

È bastato il primo quarto a Nikola Jokic per piegare i New York Knicks, con 24 dei 32 punti totali segnati all’interno della prima frazione. I Denver Nuggets si sono portati a casa l’incontro per 113-97. Il lungo ha segnato ben 8 tiri su 9 nel primo quarto, finendo poi la partita catturando anche 12 rimbalzi per aiutare i suoi compagni a portarsi a casa la vittoria.

“In alcune partite non segno in tutto il primo tempo e poi faccio un sacco di punti nel secondo tempo. La squadra si fida di me, mi ha cercato e ho mandato a segno i tiri. Tutto qui, niente di speciale.”

Nel primo quarto, il centro, principale candidato al premio di MVP della stagione, ha addirittura doppiato i punti dell’intera squadra di New York, con i Knicks rimasti solo a 12 punti.

La prestazione del serbo ha scatenato i complimenti di tutta la squadra, e in particolare quelli di Michael Porter Jr che è stato intervistato alla fine dell’incontro.

“Quando è in questo stato di forma, siamo piuttosto tranquilli. Gli passiamo la palla e ci tranquillizziamo. Se poi lui riesce a smarcarci, siamo sempre pronti a tirare. Nessun lungo nell’NBA riesce a marcarlo in uno contro uno quindi lasciamo che faccia il suo lavoro.”

I Denver Nuggets si sono ripresi il terzo posto a pari merito con i Los Angeles Clippers e sono attesi da una serie di partite decisive che definiranno il loro piazzamento finale in vista dei Playoff.

