NBA, Lillard incorona Durant: “In salute, è il miglior giocatore della lega”

Mentre la stagione regolare è agli sgoccioli, con la corsa all’MVP che entra nella sua fase più calda, si è riacceso anche il dibattito su chi sia il giocatore più forte attualmente presente in NBA.

A dispetto dell’età che avanza, per molti, LeBron James resta inarrivabile. Di diverso avviso è invece Damian Lillard. La superstar dei Portland Trail Blazers infatti, intervenuto al The Dan Patrick Show, ha affermato che nella discussione, dovrebbe entrarci anche Kevin Durant.

“Penso che KD possa essere considerato tranquillamente il miglior giocatore della NBA. Voglio dire…nessuno è in grado di difendere su di lui. Se è sano è immarcabile: sa tirare da tre, dal palleggio, è in grado di arrivare al ferro. Inoltre è fenomenale a trattare la palla e il modo in cui riesce a muoversi, nonostante la sua altezza, è sconvolgente. Lo ripeto: se sano, in questo momento, potrebbe essere considerato tranquillamente il miglior giocatore della lega”

Al netto delle preferenze soggettive, le parole di Lillard trovano una conferma guardando il curriculum di KD. La stella dei Brooklyn Nets infatti è stato 2 volte Campione NBA, 2 volte MVP delle Finals, 4 volte miglior marcatore della lega, 11 volte All-Star, Rookie of the Year, MVP della lega e inserito 9 volte in quintetti All-NBA.

Durant ha anche un record di 2-1 contro LeBron negli scontri diretti alle Finals. E chissà che tra qualche mese non possa andare in scena il quarto atto della loro sfida, qualora Lakers e Nets dovessero arrivare a giocarsi l’anello.

