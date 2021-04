NBA, Houston Rockets in piena emergenza: una sola guardia in campo contro Denver

Nulla da chiedere a una stagione che sin dalle premesse era chiaro non sarebbe stata semplice. Per gli Houston Rockets, però, la situazione si fa più critica di ora in ora. Dopo l’eliminazione ufficiale dalla corsa Playoff – striscia interrotta a otto partecipazioni in fila – e l’annuncio delle dimissioni del CEO, nuove difficoltà per coach Silas e il suo staff. I Rockets giocheranno nella notte italiana contro Denver potendo contare su appena otto giocatori schierabili e una sola guardia, Armoni Brooks (giocatore sotto two-way contract). La lista degli indisponibili è davvero lunga.

Rockets will have 8 players-House available. Augustin (Left Ankle Sprain)

Bradley (Illness)

Brown (Left Knee Soreness)

Exum (Right Calf Strain)

Gordon (Right Groin Strain)

Nwaba (Right Wrist Sprain)

Porter Jr (Health & Safety)

Wall (Achilles Recovery)

Wood (Right Ankle Soreness) — Cayleigh Griffin (@cayleighgriffin) April 24, 2021

Nonostante la situazione limite, la partita dovrebbe disputarsi regolarmente. Ricordiamo che nel corso della regular season i Philadelphia 76ers si sono trovati ad affrontare una partita con appena sette atleti a roster.

