NBA, Kyrie Irving ha confermato di voler osservare il Ramadan

Per Kyrie Irving è tempo di ‘aggiustamenti’. Secondo quanto riferito dallo stesso giocatore nella serata di ieri, la sua routine pre-partita è cambiata a causa dell’osservazione del Ramadan. Nono mese del calendario islamico, il Ramadan è un periodo di digiuno, preghiera e riflessione praticato dai musulmani di tutto il mondo che proibisce di consumare cibo o liquidi tra l’alba e il tramonto. Il Ramadan, iniziato il 12 aprile, dura 30 giorni. Queste le parole di Irving a riguardo:

“Sto partecipando al Ramadan con molti dei miei fratelli e sorelle musulmani ed ho dovuto fare un ‘aggiustamento’ alle mie abitudini per rispettarlo. Si tratta solo di impegnarsi per il mio servizio a Dio, Allah. Sono felice di far parte della mia comunità e di fare le cose giuste. Quindi, il digiuno ne fa sicuramente parte, se sai qualcosa sulla comunità musulmana. Ma sì, sono solo davvero felice e grato di aver preso parte a questo progetto”.

Kyrie Irving talks about being Muslim and Ramadan, also says that he’s indeed fasting. pic.twitter.com/z57jVXWTMf — NBA Retweet (@RTNBA) April 24, 2021

Irving non ha chiarito quali siano gli ‘aggiustamenti’ citati durante la conferenza via Zoom, ma quello che sappiamo è che non è l’unico giocatore della lega impegnato nell’osservanza del Ramadan: anche Jaylen Brown, Jusuf Nurkic ed Enes Kanter con lui. Proprio il centro di Portland, qualche settimana fa, aveva commentato in questa maniera:

“Una volta che la partita è iniziata, non pensi che ‘hai sete’, non pensi che ‘hai fame’ o qualcosa del genere. Ti concentri solo sulla partita. È tutto una questione mentale.”

Irving, al termine del match vinto contro Boston, ha registrato 15 punti, 11 assist, 9 rimbalzi e 4 palle recuperate. I Brooklyn Nets sono al primo posto nella Eastern Conference.

