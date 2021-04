NBA, il CEO degli Houston Rockets lascia: “È tempo di cambiamenti”

Il CEO degli Houston Rockets, Tad Brown ha dichiarato che abbandonerà la sua posizione alla fine della stagione. Dopo quasi 20 di collaborazione con la franchigia texana, l’addio di Brown rappresenta il culmine in un’annata da dimenticare per i tifosi dei Rockets: l’addio di Mike D’Antoni e del general manager Daryl Morey, fino all’abbandono dell’uomo franchigia, James Harden, che ha deciso di proseguire la sua carriera ai Brooklyn Nets.

“È tempo di darsi una mossa e prendere parte alle prossime avventure che mi riserverà la vita. Lavorare con i Rockets è stata una delle cose che più mi ha reso orgoglioso in tutta la mia vita. È stato il viaggio di una vita intera.”

I Rockets sono all’inizio di un periodo di ricostruzione, iniziato con la prima eliminazione dai Playoff dopo 8 anni consecutivi di qualificazione; quella dei biancorossi era la striscia attiva più lunga nella lega NBA:

“È stato un autunno davvero complicato per me. Le persone che hanno lasciato l’organizzazione significavano tanto anche personalmente.”

Tad Brown è stato inoltre una figura centrale all’interno della trattativa di acquisto della franchigia da parte di Tilman Fertitta, per una cifra record di 2.2 miliardi di dollari nel Settembre 2017. Il CEO uscente è stato ringraziato da tutta l’organizzazione, per il suo lavoro svolto e per il sentimento di sincera amicizia che lo aveva da sempre contraddistinto.

