NBA, Giannis Antetokounmpo diventa secondo marcatore ogni epoca dei Milwaukee Bucks

È bastato poco più di un tempo contro i 76ers a Giannis Antetokounmpo per mettersi alle spalle Glenn Robinson nella classifica dei migliori realizzatori di sempre in maglia Bucks. Giannis, presentatosi alla partita con 11999 punti all’attivo, ha mandato a referto una doppia doppia già all’intervallo lungo. I 13 punti raggiunti a inizio terzo quarto sono stati sufficienti a scalzare Robinson appunto, che era distante appena 11 lunghezze prima della palla a due (12.010).

Antetokounmpo è ora al secondo posto in solitaria e insegue Kareem Abdul-Jabbar (primo, a quota 14211). Vista l’estensione contrattuale siglata nel dicembre 2020 con i Bucks, per il sorpasso è solo una questione di tempo. Giannis spera però di potersi togliere altre soddisfazioni in questa stagione, arrivando fino in fondo ai Playoff NBA.

Giannis joins Kareem Abdul-Jabbar and Glenn Robinson as the only players in Bucks history to reach 12,000 points!! pic.twitter.com/0sDwhA78fR — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 24, 2021

Leggi anche:

Risultati NBA, i New York Knicks non si fermano più: vittoria anche contro Toronto

NBA, Kyrie Irving ha confermato di voler osservare il Ramadam

NBA, Luka Doncic ha firmato un accordo con Panini America