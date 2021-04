Luka Doncic ha firmato un accordo esclusivo con Panini America, la famosa casa produttrice di figurine e carte collezionabili. Ora tutti i cimeli della stella dei Mavs, dalle maglie autografate alle figurine, saranno acquistabili su Panini.

La notizia è arrivata nella tarda serata di giovedì, quando Doncic ha postato un video celebrativo sul suo profilo Twitter.

Luka Doncic è davvero felice di aver raggiunto l’accordo con Panini, visti i ricordi legati alla sua infanzia:

Il mercato del collezionismo è sempre più in crescita, basti pensare che la carta Luka Doncic Rookie Patch 2018-19 autografata è stata venduta, lo scorso dicembre, a quasi 7500 dollari. Negli Stati Uniti, inoltre, la passione del collezionismo è tipica degli americani, come spiega il CEO di Panini America Mark Warsop:

“Tutti noi da bambini facevamo la collezione di carte e figurine, è nella nostra natura. La nostra sede è molto vicina a Dallas e, per questo, abbiamo seguito con molta attenzione la storia di Luka: in pochi anni è diventato uno dei giocatori NBA più popolari in America e nel mondo, un fattore che sapevamo importante per attrarre nuovi collezionisti di carte NBA. Ma è solo all’inizio e siamo orgogliosi di accoglierlo nella ricca confraternita di atleti esclusivi di Panini America. Questa partnership sarà qualcosa di speciale”