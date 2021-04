NBA, si conclude la striscia Playoff degli Houston Rockets

Gli Houston Rockets hanno attraversato una delle stagioni più travagliate dei loro ultimi 10 anni di storia. Dopo aver scambiato Russell Westbrook e James Harden, infatti, la squadra texana non è stata in grado di rimanere competitiva, con un John Wall inevitabilmente poco atletico e Christian Wood come unica nota positiva della stagione.

Il record di 15-44 parla chiaro: Houston si muove a passi rapidi verso la ricostruzione. Non è quindi una sorpresa l’ultima notizia arrivata da ESPN Stats & Info, che ha comunicato ufficialmente l’esclusione matematica dei Rockets dalla corsa Playoff; questo termina la striscia di apparizioni postseason consecutive della squadra, che con 8 stagioni di fila tra le migliori ad Ovest aveva la striscia attiva più lunga della lega.

With San Antonio's win over Detroit, both the Houston Rockets and the Minnesota Timberwolves are eliminated from playoff contention.

Houston's streak of 8 straight playoff appearances was the longest active streak in the NBA.

