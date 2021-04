NBA, Anthony Davis sulle difficoltà Lakers: “Sembra di ricominciare da zero”

Dopo la sconfitta di ieri per 108-93 contro i Dallas Mavericks, ai Lakers rimangono solo una dozzina di partite per cercare di migliorare una classifica che si fa difficile ogni giorno che passa. E anche se i campioni in carica hanno giocato insieme per più di quattro mesi dall’inizio del campionato, Anthony Davis ha detto in conferenza stampa che il momento critico in cui si trova la squadra sembra avere una soluzione difficile:

“È come se stessi ricominciando da zero con i ragazzi e provando a trovare di nuovo un’intesa con loro. Stanno cercando di trovare una connessione con me. Quindi è come se stessimo partendo da zero, il che è complicato a questo punto della stagione.”

Il ritorno di Davis da una serie di problemi fisici, non ha dato a LA il boost che sperava. I gialloviola devono attualmente fare i conti con una serie aperta di tre sconfitte consecutive, ritrovandosi all’interno della Western Conference con un vantaggio di 1.5 partite proprio sui Dallas Mavericks. AD ha terminato il match con 17 punti – 5/19 dal campo:

“Dobbiamo essere in grado di ottenere qualche vittoria. Oggi è stato difficile per noi, ma Orlando e Washington sono partite che dobbiamo vincere, questo è certo. Dobbiamo cercare di trovare soluzioni attraverso il lavoro, cosa che dovremo fare.”

A inseguire i Lakers, a 2 partite e mezzo di distanza, ci sono anche i Portland Trail Blazers, attualmente al settimo posto. Le teste di serie n. 7-10 parteciperanno a un torneo play-in per gli ultimi due posti ai Playoff. Le squadre con testa di serie più alta dovranno vincere una partita, mentre quelle con testa di serie inferiore sono obbligate a vincerne due per passare il turno.

Nel frattempo, si attende il rientro di LeBron James, il quale potrebbe rimanere ai box ancora 7-14 giorni. C’è poco tempo, però, per i Lakers per ritrovare lo smalto di un tempo. Come conferma lo stesso Dennis Schroder:

“Parleremo di come ritrovare la nostra chimica di squadra. Penso che quando Bron tornerà, ci ritroveremo per capire cosa sta succedendo. Perché la nostra chimica, come ha detto AD, fuori dal campo è fantastica. Ma in campo dobbiamo lavorare più duramente.”

Leggi Anche

NBA, Houston Rockets in piena emergenza: una sola guardia in campo contro Denver

NBA, Giannis Antetokounmpo diventa secondo marcatore ogni epoca dei Milwaukee Bucks

NBA, Kyrie Irving ha confermato di voler osservare il Ramadan