Mercato NBA, Mike James firma un 10 day contract con i Nets

Dopo il susseguirsi di alcune voci negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Mike James da parte dei Brooklyn Nets. La notizia arriva con un tempismo quasi perfetto, considerando l’ultima ricaduta di James Harden, il recente ritiro di LaMarcus Aldridge e l’infortunio di Chris Chiozza.

Euroleague guard Mike James is signing a 10-day contract with the Brooklyn Nets this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Much-needed G depth for the Nets. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2021

James ha disputato una parte di stagione NBA con i Phoenix Suns nel 2017, prima di venire tagliato; dopo una breve parentesi ai New Orleans Pelicans, il giocatore era poi tornato al Phanatinaikos. A 31 anni, il 10 day contract offerto dai Nets è una vera occasione d’oro per tornare nel basket oltreoceano e competere per un titolo.

In attesa di capire le condizioni fisiche dei Big Three di Brooklyn, i Nets si sono assicurati un altro pezzo importante per la loro rotazione, completando un percorso di arricchimento del roster iniziato dall’arrivo di Harden.

