NBA, Anthony Davis pronto al ritorno contro i Mavericks

L’assenza di Lebron James ed Anthony Davis ha pesato molto sulle prestazioni recenti dei Lakers, al momento quinti nella Western Conference. I tifosi gialloviola possono però tirare un sospiro di sollievo; come riportato da Dave McMenamin di ESPN, l’ex-Kentucky è ormai pronto al rientro.

Anthony Davis says he will make his return tomorrow in Dallas, so long as he continues to feel well. — Dave McMenamin (@mcten) April 21, 2021

Il lungo dei Lakers ha infatti confermato il suo recupero ed è pronto a disputare il prossimo scontro con i Dallas Mavericks, a caccia di successi per abbandonare la zona play-in.

Sembra quindi che la squadra losangelina sia pronta a far scendere in campo una delle sue stelle, ai box da un paio di mesi per un problema al tendine d’Achille. Considerando la natura dell’infortunio, la squadra di Vogel non ha voluto bruciare le tappe, preferendo preservare l’integrità fisica del giocatore per i Playoff.

Come riportato da McMenamin, lo stesso Anthony Davis aveva inizialmente temuto una rottura del tendine, dichiarando di “non aver mai provato un dolore simile”.

Anthony Davis said he felt a “ripping” sensation when he planted his foot wrong in Denver in February. He said he’s never experienced pain like that and was initially worried he tore his Achilles. — Dave McMenamin (@mcten) April 21, 2021

Tenendo conto delle dichiarazioni di AD, non sarebbe di certo fuori luogo aspettarsi un minutaggio contenuto per il #3, soprattutto considerando la tendenza del giocatore ad incorrere in infortuni.

