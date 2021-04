NBA, ricaduta per James Harden: nuovo infortunio alla coscia

Stagione particolarmente sfortunata per i Brooklyn Nets. La franchigia, infatti, ha appreso pochi minuti fa del nuovo infortunio di James Harden. Il giocatore – il quale era sulla via del recupero dopo l’ultimo problema alla coscia accusato durante il derby contro i Knicks – ha subìto una ricaduta allo stesso punto durante l’ultimo allenamento.

James Harden suffered a setback with hamstring, Nets says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2021

Il giocatore è stato sottoposto immediatamente a risonanza magnetica approfondita che ha confermato il nuovo problema fisico del Barba. A questo punto si vocifera che la guardia potrebbe essere tenuta a riposo fino al termine della regular season o poco prima prima, anche per farle riassaggiare il parquet in vista dei Playoff NBA 2021.

Steve Nash, coach di Brooklyn, ha commentato in questa maniera la notizia:

“Siamo tornati al punto di partenza… tornerà quando tornerà. Potrebbe essere per i Playoff. Potrebbe essere prima.”

I Nets hanno giocato solo sette partite con Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving in campo insieme in questa stagione. I newyorchesi rischiano di approcciarsi alla postseason con poche partite condivise dai Big Three. Come detto, non c’è un percorso di rientro definito dallo staff medico: Brooklyn ha annunciato che il giocatore rimarrà fuori ‘a tempo indeterminato’.

