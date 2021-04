Mercato NBA, Mike James vicino ai Brooklyn Nets

Il prossimo rinforzo dei Brooklyn Nets potrebbe essere Mike James direttamente dal vecchio continente. L’ex Milano infatti è al suo secondo anno con la canotta del CSKA Mosca con cui non è riuscito a vincere ancora nessun trofeo. La notizia è rimbalzata su più testate giornalistiche tra cui il New York Post, con il giornalista Brian Lewis che specifica come ci sarebbe un accordo, ma non ancora portato a termine.

There are reports that Mike James has already completed a deal with Brooklyn. My sources have said there's nothing done yet, and that James is one of a couple guys the #Nets are interested in. #NBA https://t.co/7g2JP4yIpl — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) April 19, 2021

Mike James è una vecchia conoscenza della NBA, avendo giocato nel campionato americano nella stagione 2017/18 prima a Phoenix e poi a New Orleans. Soprattutto in Arizona il giocatore aveva messo in mostra le sue doti offensive con una media di oltre 10 punti e 4 assist a partita, a fronte di un impiego medio di appena 20 minuti. La guardia di Portland poi era stata liberata dai Suns, che gli avevano preferito Isaiah Canaan. Una svolta di carriera lo ha spinto a provare l’avventura in Europa.

Mike James è diventato ben presto uno dei cestisti più forti e chiacchierati del panorama europeo. Prima in Grecia, poi a Milano ed infine al CSKA Mosca, il giocatore si è sempre dimostrato un realizzatore unico in Europa ma anche un atleta dal carattere impegnativo.

Ora, a 31, anni il giocatore ha l’opportunità della carriera. La franchigia dei Nets è una favorita alla vittoria del titolo NBA e, dopo il ritiro di Aldridge, ha da riempire uno slot. La scelta di James vorrebbe dire rinforzare il reparto piccoli dando fiducia ai lunghi già a roster. Per James invece vorrebbe dire poter dimostrare il suo valore portando punti pesanti in uscita dalla panchina. E, dopo aver fallito l’ Eurolega in questi anni, provare a vincere anche un titolo NBA.

