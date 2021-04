NBA, Paul George: “Abbiamo visto lampi di Cousins”

DeMarcus Cousins ha ‘festeggiato’ nel migliore dei modi il nuovo decadale firmato con i Los Angeles Clippers. Nella notte il centro è stato determinante nella vittoria dei californiani contro Portland, giocando 13 minuti in cui ha prodotto 11 punti (4/6 al tiro), catturato 6 rimbalzi – di cui 3 offensivi – e distribuendo 1 assist. Per la felicità anche di Paul George, suo compagno di squadra:

“Abbiamo visto lampi di Boogie vintage, con le sue qualità di regia e offensive. Penso che questa sia la cosa più importante per noi, vederlo giocare in questa maniera, con convinzione. Se gioca così non puoi difenderlo facilmente in uno contro uno, perché ha tantissime soluzioni offensive ed è un realizzatore di livello. Sa come segnare dal post, sa come segnare in altre situazioni. È un’opzione importante nel nostro attacco. Basta dargli la palla in post e poi lui sa cosa farne. È stato fantastico stasera. È bello vederlo in questa forma.”