Mercato NBA, Yuta Watanabe si guadagna un contratto con i Toronto Raptors

I Toronto Raptors stamattina hanno annunciato che Yuta Watanabe ha firmato un contratto “standard”. Non conosciamo i dettagli dell’accordo, ma il giocatore dovrebbe rimanere in Canada almeno fino a fine stagione. Il giapponese era stato firmato dai Raptors inizialmente con un Exhibit-10, poi aveva convinto durante il training camp, ottenendo il classico two-way contract.

Chiamato in causa in 39 occasioni, Watanabe ha subito trovato posto all’interno delle rotazioni impostate da coach Nick Nurse viaggiando con una media di 4 punti e 3.3 rimbalzi in 13.4 minuti a partita. L’ex Memphis sta tirando con il 44.8% dal campo di cui il 40% da 3 punti.

