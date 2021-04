NBA, Luka Doncic: “Il torneo Play-In non ha alcun senso”

Luka Doncic è da aggiungere alla lista delle persone nella lega NBA, che hanno criticato il sistema del torneo Play-in. La superstar dei Dallas Mavericks ha fatto notare quanto sia effettivamente scorretto, nei confronti delle squadre, che la possibilità di perdere un posto ai Playoff guadagnato dopo una lunga stagione regolare dipenda da un paio di partite. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non capisco da dove sia nata questa idea. Giochiamo 72 partite per entrare ai Playoff, e magari perderemo la possibilità di giocarli per due sconfitte di fila. Non ci trovo alcun senso. Il nostro obiettivo è quello di salire al sesto posto. Credo che sia l’obiettivo di tutti in realtà. Noi ci proveremo, magari saliremo anche oltre.”

I Dallas Mavericks occupano in questo caso la settima posizione ad Ovest, quindi sarebbero costretti a giocare il torneo. I Mavs si trovano due vittorie dietro i Portland Trail Blazers, i quali sono in una posizione di vantaggio per aver battuto Dallas due volte su tre in stagione.

Secondo le regole dettate dalla nuova formula, le squadre dal settimo al decimo posto di ciascuna conference al termine della stagione regolare si sfidano per gli ultimi due posti nel tabellone Playoff. Settima e ottava squadra si scontrano per determinare appunto la settima testa di serie, che andrà alla vincitrice. La perdente di questa prima sfida potrà giocarsi l’ultimo pass utile contro la vincitrice della sfida tra la nona e la decima .

Leggi anche:

NBA, Steph Curry diventa il miglior marcatore in maglia Warriors

NBA, De’Aaron Fox multato 20.000 dollari per aver criticato gli arbitri

NBA, Paul George e Jayson Tatum nominati Player of the Week