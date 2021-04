NBA, brutto infortunio al ginocchio per Jamal Murray: Denver in ansia

Jamal Murray è stato aiutato a uscire dal campo dallo staff medico durante la partita tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, a meno di un minuto dalla sirena finale. Un momento davvero tragico per il giocatore, che ha subito l’infortunio piantando male la gamba sinistra al terreno di gioco durante una penetrazione al canestro.

Murray è caduto immediatamente al suolo, con un’espressione molto dolorante in viso, tenendosi la gamba sinistra. Il coach dei Nuggets, Micheal Malone, è subito intervenuto in campo, chiamando i medici, che hanno provato a riportarlo nello spogliatoio in sedia a rotelle, incontrando il rifiuto dello stesso Murray. Queste le parole di coach Malone, intervistato al termine dell’incontro:

“È stato davvero avvilente. Mancava un minuto alla fine, eravamo consapevoli che avremmo perso la partita, ma che credo che i pensieri di tutti siano andati a Jamal in quel momento. Speriamo che vada tutto per il meglio.”

Si attendono i risultati della risonanza magnetica per determinare entità dell’infortunio e tempi di recupero.

Jamal Murray left the game after an injury to his left knee pic.twitter.com/ddEEMg9A4c — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 13, 2021

Jamal Murray, al ritorno dopo essere stato fuori per quattro gare consecutive proprio per un problema al ginocchio, ha messo a segno 17 punti, quattro assist e quattro rimbalzi contro gli Warriors.

Il ventiquattrenne sta viaggiando a 21.3 punti e 4.7 assist di media, con il 48% dal campo in stagione. Dopo la partita, ha ricevuto i messaggi di pronta guarigione da moltissimi giocatori della lega.

Leggi anche:

Gregg Popovich: “Penso ogni giorno alle prossime Olimpiadi”

Damian Lillard supera Dirk Nowitzki per numero di triple realizzate

I Minnesota Timberwolves onorano la madre di Towns