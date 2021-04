NBA, Draymond Green: “Il torneo play-in non mi dà motivazione”

Classifica che diventa difficile per i Golden State Warriors. La compagine allenata da coach Steve Kerr, infatti, nella notte ha perso contro i Miami Heat, perdendo un’ulteriore posizione in graduatoria. Ora, Golden State si trova in decima posizione nella Western Conference con il record di 23-25, a due partite di distanza dai San Antonio Spurs, ottavi. Il pericolo, per gli Warriors, è quello di dover approcciare un eventuale torneo play-in per poter accedere alla prossima postseason. Qualcosa che Draymond Green non sembra gradire particolarmente:

“A essere sincero, non approccio queste partite pensando ‘Abbiamo bisogno di vincere per arrivare ai playoff’ ha detto dopo la sconfitta contro i Miami Heat. “Odio fott….e perdere, perciò scendo in campo ogni volta cercando di vincere. Mi volete onesto al 100%? Combattere per un posto nel play-in non mi motiva. Ma proprio per niente.



Anche se fosse l’ultima opzione rimasta per arrivare ai playoff, non sarebbe comunque la mia motivazione. Scendo in campo e do il 110% perché odio perdere. Ma a questo punto della mia carriera non è il torneo play-in a motivarmi. E questo non cambierà oggi, domani, in un mese o in due anni. Le partite di playoff, quelle sì che lo fanno. Io voglio vincere, ma non passo le mie giornate pensando ‘Siamo lì lì per arrivare al play-in’. Anzi, non me ne frega proprio niente. Se è lì che ci ritroveremo, darò tutto me stesso per vincere. Ma non mi tira giù dal letto spingendomi a farmi il c… per conquistare un posto al play-in. Mi motiva di più vedere Steph Curry che gioca sul dolore pur di essere con noi.”