NBA, Steve Kerr commenta l’entità dell’infortunio di James Wiseman

Dopo la brutta notizia dell’infortunio di James Wiseman nell’ultima uscita con Golden State, tifosi e compagni del rookie sperano che la lesione al menisco del ginocchio destro possa essere meno grave del previsto. Coach Steve Kerr, prima del match contro i Denver Nuggets, ha commentato in questa maniera l’entità del problema fisico riscontrato sul lungo:

“Stagione finita per lui? Non lo so, siamo in procinto di avere più opinioni dai medici. Ha fatto la risonanza magnetica e ora la faremo vedere a chi di dovere per capire cosa fare con lui. Non abbiamo ancora una timeline per il suo rientro. La cosa più importante è assicurarsi che James stia bene. Ovviamente ha avuto diverse avversità in questa stagione da rookie: prima con l’infortunio al polso, ora con quello al ginocchio. Tenendo inoltre conto di non aver fatto alcuna preparazione specifica durante la scorsa offseason. Ha davvero gestito molte difficoltà. … E quindi questo è l’ennesimo ostacolo che gli è stato posto davanti.”