Prestazione spettacolare nella notte per Stephen Curry, che ha messo segno 53 punti e ha portato alla vittoria i suoi Golden State Warriors per 116-107 contro i Denver Nuggets, squadra decisamente più attrezzata dei Dubs per questa stagione.

Con questa prestazione, Curry è diventato il leader della classifica all-time per punti degli Warriors, superando un mostro sacro come Wilt Chamberlain, il cui record era fermo a 17.783 punti segnati.

“È pazzesco. Ogni volta che senti il nome di Wilt Chamberlain, vieni intimidito, perché si conoscono i suoi record, quanto difficile sia batterli, e come altri siano praticamente impossibili anche solo da raggiungere. Ti fa capire quanto fosse grande come giocatore.” “Non riesco a ricordare il numero di partite che ha giocato per gli Warriors, e quante ne abbia giocate io, ma essere vicino a lui, o addirittura sopra di lui in un qualsiasi record, è surreale. Quando cresci e inizi a giocare a basket, il suo nome non può non rimanerti impresso; quello che è successo oggi è speciale, in qualsiasi modo lo si voglia vedere.

Il giocatore in maglia #30 aveva bisogno di 19 punti per superare il record, e sia compagni che coach, erano convinti che avrebbe trovato il modo per segnarli. Steph ci ha messo un solo quarto, finendo con 21 punti la prima frazione di gioco, e ricevendo i complimenti di tutta l’organizzazione Warriors.

Nello spogliatoio, Curry ha voluto poi ricreare la famosa foto di Chamberlain con il cartello che segnava la sua prestazione da 100 punti: questa volta, il protagonista della foto è l’idolo della Baia, con il numero di punti segnati con la casacca degli Warriors.

Leggi anche:

Gregg Popovich: “Penso ogni giorno alle prossime Olimpiadi”

Damian Lillard supera Dirk Nowitzki per numero di triple realizzate

I Minnesota Timberwolves onorano la madre di Towns