NBA, Paul George e Jayson Tatum nominati Player of the Week

La NBA ha nominato i giocatori della settimana. Ad essere premiati come Player of the Week sono stati Paul George e Jayson Tatum. Un riconoscimento importante per entrambi, a fronte di una stagione che si sta rivelando più scivolosa del previsto in quel di Boston, mentre siamo in attesa dei Playoff in California.

Dopo 16 settimane di campionato arriva così il primo riconoscimento per un giocatore dei Los Angeles Clippers. Sintomo di una stagione che vede i velieri losangelini proseguire ultimamente a vele spiegate. La settimana appena conclusa ha visto i californiani vincere 4 gare NBA su 4 disputate, con George mattatore. Il giocatore ha infatti mantenuto 33 punti di media con 5 assist e 5 rimbalzi.

In casa Celtics, invece, a pesare sul riconoscimento di Tatum è stata anche la prestazione monstre contro i derelitti Minnesota Timberwolves. Anche Tatum ha mantenuto una media di oltre 30 punti negli ultimi sette giorni, accompagnati da 9 rimbalzi e 3 assist. A livello di franchigia Boston pare aver ritrovato la strada dopo un inizio 2021 pessimo. La squadra bianco-verde ha vissuto un periodo horror in cui la vittoria era diventata impossibile. Pare però che col mese di aprile le cose si siano rimesse a posto e i Celtics hanno ora meno di 20 incontri per riuscire ad ottenere un piazzamento migliore del settimo posto attuale nella Eastern Conference NBA.

