NBA, De’Aaron Fox multato 20.000 dollari per aver criticato gli arbitri

La Lega NBA ha comminato una multa dal valore di 20mila dollari a De’Aaron Fox, guardia dei Sacramento Kings. La lega ha deciso per la sanzione dopo le rimostranze del giocatore dei viola nei confronti degli arbitri della sfida persa contro gli Utah Jazz. A scatenare le proteste dei due sono state sono state in particolar modo le 17 volte in cui Donovan Mitchell è andato in lunetta.

Kings guard De'Aaron Fox has been fined $20,000 for public criticism of the officiating, the league announced today. — JD Shaw (@JShawNBA) April 12, 2021

Come riportano i media locali californiani, De’Aaron Fox ha poi accusato gli ufficiali di gara di non averlo voluto ascoltare a fine partita ma di aver reso la conversazione ostile non volendo rispondere alle sue richieste di chiarimenti. A cercare di calmare la guardia è stato poi lo stesso Donovan Mitchell, amico di De’Aaron Fox dai tempi del college.

Al di là dello sfogo nell’ultimo post partita, la stagione di Fox sta andando in maniera più che positiva, nonostante i risultati di squadra continuino a non arrivare. Il play infatti ha aumentato la media punti, diminuendo nel contempo il numero di palle perse per allacciata di scarpe.

