NBA, Drummond parla dei Lakers dopo aver giocato la sua prima partita completa

Dopo un’infortunio rimediato durante la sua prima con i Lakers, Andre Drummond ha mostrato le sue doti cestistiche nella sconfitta di Los Angeles contro i Miami Heat, conclusa con un punteggio di 104-110.

Nonostante la gara persa, il centro ha collezionato 15 punti e 12 rimbalzi in 26 minuti di gioco, mettendo in mostra soprattutto il suo potenziale difensivo. Anche se la condizione del giocatore potrebbe essere migliore, lo stesso Drummond si è mostrato entusiasta di poter aiutare il suo team da subito:

Sento un po’ di dolore, ma nulla mi terrà lontano dal campo. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario nel rimanere in partita fino alla fine. Credo sia stata un’ottima partita per noi, non avendo molti dei nostri giocatori migliori.

Il centro ha poi discusso della prestazione difensiva della squadra:

La difesa è stata solida, ma ci siamo battuti da soli perdendo palla troppe volte nelle fasi cruciali della gara. […] Dobbiamo trovare un modo per non perdere palla così spesso.

Riguardo il rapporto e l’intesa con i compagni di squadra, Drummond ha ammesso di aver bisogno di tempo per integrarsi nel nuovo ambiente:

Considerando che questa è stata la mia vera prima partita, sto ancora cercando di capire i compagni. La prima partita è andata, ho ancora dei film da vedere; capirò dove i ragazzi vogliono farsi trovare sul campo e credo che andrà tutto bene. Penso che quando riavremo tutti i nostri giocatori in salute andrà tutto bene.



In attesa del ritorno di LeBron ed AD, i Lakers dovranno preoccuparsi di non perdere troppe posizioni in una Western Conference piena di insidie.

