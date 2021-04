I Miami Heat escono vittoriosi dalla partita contro i Lakers, ma gli uomini di Erik Spoelstra trattengono il fiato per Victor Oladipo, uscito anzitempo per un infortunio al ginocchio destro.

Victor Oladipo went to the locker room following his landing after a dunk. pic.twitter.com/2ZPDgXB59e — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 9, 2021

Durante l’ultimo quarto, Oladipo va a schiacciare a canestro: appena atterrato, il giocatore si porta subito le mani al ginocchio destro, chiedendo il cambio e dirigendosi verso gli spogliatoi. I primi accertamenti ai raggi X hanno dato esiti negativi ma, per capire l’entità dell’infortunio, oggi si sottoporrà a risonanza magnetica.

Erik Spoelstra on Oladipo's right knee, "'We'll evaluate him tomorrow." — Ira Winderman (@IraHeatBeat) April 9, 2021

Un infortunio che preoccupa Victor Oladipo, visto che è lo stesso ginocchio infortunatosi gravemente nel 2019. Nonostante i primi accertamenti, gli Heat attendono con ansia l’esito della risonanza e sperano in meglio, come racconta coach Spoelstra:

“Victor verrà rivalutato domani: conoscendo il trascorso del ragazzo speriamo che non sia nulla di grave. Oggi ci ha dato una grande mano, è un elemento importante del nostro attacco: speriamo che non sia nulla di grave”

Chi prova a rassicurare i tifosi è Bam Adebayo che, nel post partita, parla delle condizioni di Oladipo dopo l’infortunio di questa sera:

“Sono abbastanza tranquillo e penso che non sia nulla di grave: ammetto che ci siamo spaventati tanto, ma l’ho visto su di morale quindi, se lui è sereno, lo siamo anche noi”

Victor Oladipo went to the locker room and was ruled out for the remainder of the game after this dunk. Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/EpR86c8W9f — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021

Un brutto colpo per gli Heat che dovranno sicuramente rinunciare al giocatore per la prossima partita contro Portland: prima di uscire per infortunio, Victor Oladipo aveva segnato 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Si attendono per oggi ulteriori novità sull’entità dell’infortunio del nuovo, importantissimo, acquisto dei Miami Heat.

