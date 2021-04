Mercato NBA, Khem Birch lascia Orlando in direzione Toronto

Secondo quanto riportato da Shams Charania e Josh Robbins, giornalisti di The Athletic, gli Orlando Magic avrebbero intenzione di tagliare il centro Khem Birch, accontentando la richiesta del ragazzo, desideroso di guadagnarsi spazio altrove. La franchigia maggiormente interessata al giocatore, nonché prossima alla sua acquisizione, è Toronto.

Come ricorda Josh Lewenberg, inviato di TNT, i giocatori tagliati in questi giorni potranno essere ingaggiati da altre franchigie sino a domani, quando verranno presentate le distinte preventive per la postseason. In questo momento, i Toronto Raptors si trovano a due partite di distanza dal decimo posto ad Est, posizione fondamentale per accedere al play-in momentaneamente occupata dai Bulls.

Birch, nativo di Montreal, non fu selezionato al Draft NBA del 2014, dopo aver giocato quattro anni al college tra Pittsburgh e UNLV.

Il ventottenne, autore di 5.3 punti e 5.1 rimbalzi di media in stagione con i Magic, ha avuto anche l’onore di rappresentare il suo Paese ai Mondiali FIBA 2019, mettendo a referto 11.6 punti e 7 rimbalzi di media in cinque partite, proprio sotto la guida di coach Nick Nurse.

Leggi anche:

Mercato NBA, Gary Payton II firma con Golden State

NBA, Clippers-Suns: la sfida che vale tanto nella corsa ai Playoff

NBA, Chris Paul celebra Space Jam con la sua “Secret Stuff”