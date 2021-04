NBA, Draymond Green risponde a Megan Rapinoe: “Vogliamo la stessa cosa”

Draymond Green è un personaggio che non passa inosservato, né sul parquet, né sui social media. L’ultima peripezia online del giocatore ha però portato a forti critiche, in seguito ad alcuni commenti decisamente poco maturi riguardo la differenza di stipendi tra uomini e donne negli sport.

È toccato infatti a Megan Rapinoe, calciatrice statunitense, ricordare all’ala di Golden State la triste verità: purtroppo, costruire piattaforme per ampliare la diffusione (e gli introiti) degli sport femminili richiede investimenti ingenti, possibili solo per grandi compagnie (quasi sempre controllate da uomini).

Dopo le critiche ricevute, Green ha tentato di fare un passo indietro e di chiarire la sua opinione. Queste le dichiarazioni del giocatore, tratte da un’intervista a KPIX 5:

Credo sia spiacevole che lei [Megan Rapinoe] pensi che il mio punto di vista sia spiacevole. In fondo, quello che Megan vuole e quello che voglio io sono la stessa cosa. E se crede che agire in un certo modo la porterà al suo obiettivo, la supporto pienamente. E se credo che fare le cose in un certo modo porterà a raggiungere l’obiettivo, lo farò. Personalmente, non mi interessa molto come arrivare [alla meta]. Quello che importa a me è arrivarci. Non starò qui a condannare i suoi commenti verso di me o quello che ha fatto. Supporto pienamente ciò che sta facendo per raggiungere quell’obiettivo finale [la parità di stipendi], perché è quello che voglio vedere anch’io.

'AT THE END OF THE DAY, WHAT MEGAN WANTS AND WHAT I WANT IS THE SAME THING' @Money23Green responds to @mPinoe criticizing his comments on women's sports. https://t.co/3oBC0o3z3W pic.twitter.com/3nRNJp3YdW — KPIX 5 (@KPIXtv) April 9, 2021

Anche se i precedenti commenti di Green non sono stati certamente brillanti, discutere di questi temi a livello pubblico non può che essere un bene per la parità nel mondo dello sport (e non solo).

