Mercato NBA, i Thunder firmano Gabriel Deck dal Real Madrid

Anche se virtualmente fuori dalla corsa Playoff, gli Oklahoma City Thunder hanno deciso di muoversi sul mercato firmando Gabriel Deck, ala piccola del Real Madrid. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, per fare spazio al giocatore OKC raggiungerà un buyout con Darius Miller.

The Oklahoma City Thunder are waiving swingman Darius Miller, creating roster space to sign Euroleague forward Gabriel Deck of Real Madrid to a contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2021

Evidentemente, le prestazioni recenti di Deck devono aver sorpreso la dirigenza dei Thunder, soprattutto la gara da 19 punti nella vittoria con il Fenerbahce. Il 26enne argentino potrebbe essere infatti un’interessante prototipo di giocatore 3&D, in grado di difendere e tirare con una certa costanza dall’arco. Le medie del giocatore sono in realtà piuttosto modeste, con 8.8 punti, 3.7 rimbalzi e 1.2 assist in EuroLega questa stagione, con una percentuale del 41.2% da tre punti.

Non è ancora chiaro il tipo di contratto scelto, anche se Brandon Rahbar del Daily Thunder riporta un accordo di ben tre anni. In attesa di capire i dettagli dell’operazione, Deck diventerà il secondo argentino attualmente nella lega, insieme a Facundo Campazzo.

