Poco prima della sconfitta contro i Miami Heat, la CEO e presidentessa dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss ha annunciato il ritorno dei tifosi allo Staples Center: la franchigia, infatti, riaccoglierà i propri fan il 12 maggio e, per l’occasione, isseranno il banner del titolo vinto lo scorso ottobre a Orlando.

Mantenuta, dunque, la promessa di festeggiare il 17esimo titolo della loro storia davanti alla ‘Lakers Nation’: il giorno dei festeggiamenti sarà il 12 maggio. Una data che ha un forte significato, come spiega Jeanie Buss:

Sul ritorno dei tifosi allo Staples Center e sul banner, Jeanie Buss racconta il motivo di tanta attesa a Spectrum Sports:

“C’erano un paio di ragioni per cui abbiamo aspettato: prima di tutto, all’opening night non avevamo tifosi. Quindi, ora che abbiamo finalmente ottenuto il via libera e ci è permesso avere dei fan, abbiamo deciso che l’ultima partita di regular season sia la soluzione migliore per festeggiare, perché avremo quanti più tifosi possibili. Ovviamente speriamo di avere, per la partita del 12 maggio, la squadra al completo, con LeBron James e Anthony Davis regolarmente in campo”

