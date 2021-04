Steph Curry commenta il trailer di Space Jam 2

Nella giornata di sabato è stato reso pubblico il trailer dell’attesissimo film Space Jam: A New Legacy che vedrà LeBron James nel ruolo di protagonista. Il cast di supporto comprende nomi NBA e WNBA come Diana Taurasi, Anthony Davis, Damian Lillard, Kyrie Irving, Chris Paul e le star degli Warriors Draymond Green e Klay Thompson. In occasione dell’uscita del film, Stephen Curry ha commentato il tutto con queste parole:

“Sarà fantastico. È un mix leggendario: Space Jam con LeBron (James) che ci riporterà indietro nel tempo. Sarà davvero fantastico. Lo guarderò sicuramente, sono entusiasta di vederlo come tutti gli altri.”

L’originale Space Jam è andato in onda per la prima volta nel 1996, con Michael Jordan come protagonista e con il cameo di Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Shawn Bradley, Larry Johnson e Larry Bird. La data di uscita di Space Jam: A New Legacy è quella del 16 luglio. Ancora qualche mese e ci siamo.

