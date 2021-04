NBA, Paul George felice per il debutto di Rondo con i Clippers

Dopo essersi assicurati Rajon Rondo durante l’ultima sessione di mercato NBA, i Los Angeles Clippers hanno finalmente potuto assistere al debutto del suo nuovo playmaker proprio nella vittoria contro Lakers. L’ex Atlanta è rimasto sul parquet per soli 13 minuti – poiché appena rientrato da un infortunio – in cui ha prodotto 2 punti, 3 rimbalzi e 4 palle perse. Se dal punto di vista statistico c’è sicuramente da migliorare, Paul George ha notato una serie di intangibles da considerare nella valutazione del giocatore:

“Che vantaggio ci regala Rondo? Io e Leonard potremo preservare diverse energie durante il match. Lo metto in relazione con il rapporto che avevo con Russ. Russ ha creato molte situazioni di closeout per me. E quindi sarà la stessa cosa con Rondo. Rondo può arrivare al centro dell’area, può fare giocate importanti e creare situazione ottime per noi.”

George ha poi detto che Rondo – il quale ha vinto un campionato con i Boston Celtics nel 2008 e con i Lakers la scorsa stagione – è diventato immediatamente uno dei leader più rispettati nello spogliatoio dei Clippers:

“Rondo è un leader, conosciamo il playmaker che è… è un leader. Lo ascolteremo. Lo vedo come un leader, un leader di questo gruppo. Sosterrà il peso della squadra in situazioni importanti. Così come ha molto peso negli spogliatoi. Man mano che si sente più a suo agio all’interno del nostro sistema, ci coinvolgerà sempre di più. Questo è ciò di cui hai bisogno nello spogliatoio, qualcuno che ti dirà ciò che deve essere detto e che ti spronerà.”

Nel post-partita è intervenuto anche lo stesso Rondo, al quale è stato chiesto quale sia l’area dei Clippers da migliorare per poter effettivamente lottare per il titolo NBA:

“Non posso saperlo così velocemente. Sono appena arrivato. Ovviamente, voglio osservare tutto, continuare a imparare dai miei compagni di squadra, imparare cosa chiede l’allenatore. Non posso davvero dire esattamente cosa serva per arrivare al titolo o individuare una cosa che deve essere migliorata. Voglio aiutare questa squadra il più possibile, guidarla in ogni modo possibile… ovviamente abbiamo un obiettivo comune “.

Leggi Anche

Risultati NBA: i Clippers si aggiudicano un derby a senso unico, sconfitte a sorpresa per Nets e Sixers

Corner Three #4: Top e Flop della settimana NBA

NBA, Dwane Casey commenta la situazione di Detroit