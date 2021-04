NBA, Nikola Jokic supera un record di Wilt Chamberlain

Nikola Jokic continua a macinare statistiche importanti. Nella scorsa notte NBA, il lungo ha guidato i Denver Nuggets ad un’impressionante vittoria in rimonta contro gli Orlando Magic. Jokic ha chiuso il match con 17 punti, nove rimbalzi e… ben 16 assist. Secondo quanto riporta ESPN Stats & Info, si tratta dell’81ª partita con 10 o più assist, il che lo ha portato a superare il leggendario Wilt Chamberlain tra i lunghi con il maggior numero di partite con assist in doppia cifra.

Jokic sta viaggiando a ritmi impressionanti, ossia con una media di 26.5 punti, 11.0 rimbalzi e 8.4 assist ad allacciata di scarpe prima della sua uscita contro il Magic. Stiamo chiaramente parlando di un potenziale MVP per l’attuale regular season, ma tanto dipenderà anche dal posizionamento dei Denver Nuggets all’interno di una Western Conference davvero dura.

