Svelato il trailer di Space Jam: A New Legacy

Oggi è uscito il primo trailer ufficiale di “Space Jam: A New Legacy”. Con questo trailer, per la prima volta possiamo avere un assaggio del film prodotto da Malcolm D. Lee. Il protagonista del secondo capitolo, come noto, sarà la stella dei Los Angeles Lakers LeBron James. Questa volta LeBron James e suo figlio Dom verranno intrappolati dentro uno spazio digitale per colpa di una malefica Intelligenza Artificiale. Quest’ultima farà affrontare a LeBron James e alla banda dei Looney Tunes dei campioni digitalizzati, ribattezzati nel loro insieme la Goons Squad.

25 anni fa uscì il primo capitolo di Space Jam. In quell’occasione il protagonista Michael Jordan, in squadra coi Looney Tunes, riuscì a battere i Monstars, un gruppetto di alieni che rubò il talento di alcuni dei giocatori della NBA. Il film fece molto successo. Basti pensare a un solo parametro, quello degli incassi rispetto al prezzo di produzione. Per produrre il film vennero stanziati all’incirca ottanta milioni di dollari e incassi furono quasi il triplo, all’incirca 230 milioni di dollari.

L’attesa ormai è finita. Il 16 luglio uscirà nelle sale americane Space Jam: A New Legacy.

IL TRAILER DI “SPACE JAM: A NEW LEGACY”

