NBA, Jrue Holiday e Luka Doncic giocatori della settimana

Jrue Holiday e Luka Doncic sono stati premiati come giocatori della settimana per la Week 15 di regular season NBA.

Holiday ha chiuso la settimana con due doppie doppie consecutive e il massimo stagionale per punti segnati nella sfida contro i Sacramento Kings. Per lui 26.8 punti, 8.5 assist, 5.8 rimbalzi e 2.5 palle rubate nelle quattro partite giocate dai Bucks, tutte lontano dal Fiserv Forum (3-1 record).

Doncic invece è stato nominato giocatore della settimana per la seconda volta in stagione e la terza in assoluto nella sua giovane carriera. Nelle quattro partite disputate – tutte in trasferta –Dallas ha raccolto altrettanti successi con un margine medio superiore ai 15 punti di scarto. Doncic ha mantenuto una media di 28.3 punti, 6.8 rimbalzi, 6.3 assist.

