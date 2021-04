Risultati NBA, Brooklyn si ferma a sorpresa: è KO contro Chicago

Nel primo match di questa domenica di Pasqua targata NBA, i Brooklyn Nets escono con una sconfitta dello United Center di Chicago. La compagine di coach Steve Nash – priva di James Harden e Kevin Durant – nulla ha potuto contro i ragazzi di Billy Donovan i quali, dopo 24 minuti di gioco, avevano già messo in chiaro le proprie intenzioni chiudendo in vantaggio con il risultato di 57-46.

Nella seconda parte dell’incontro i padroni di casa hanno ribadito il buon momento, mettendosi in evidenza con il trio composto da Nikola Vucevic, Tomas Satoranski e Zach LaVine. I newyorchesi, sotto di 17 punti a fine terzo quarto, hanno provato invano una rimonta nell’ultimo parziale, senza però riuscire a colmare il gap. Il risultato finale si è così fissato sul 115-107 a favore dei Bulls.

Da segnalare, per Chicago, la doppia doppia di Vucevic con 22 punti e 13 rimbalzi, così come quella di Satoranski con 19 punti e 11 assist. Bene anche LaVine (25 punti) e Thaddes Young (12 punti). Dall’altra parte a nulla sono serviti i 24 punti e 15 assist di Irving, i 21 punti di Green, gli 11 di Aldridge, seguiti dai 10 di Griffin. Sette i giocatori finiti in doppia cifra per Brooklyn che però ha pagato dazio la difesa poco efficace. Da monitorare, inoltre, la situazione di Tyler Johnson, uscito durante il match dopo essersi fatto male da solo al ginocchio. I Nets tremano.