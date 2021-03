NBA, le prime parole di Drummond ai Lakers: “Sono qui solo per vincere”

Uno degli acquisti migliori del mercato dei free agent è stato sicuramente quello di Andre Drummond, da poco arrivato ai Los Angeles Lakers grazie a un buyout con i Cleveland Cavaliers.

Dopo aver salutato i Cavs che lo avevano messo infondo alle rotazioni, il centro ora sembra essere pronto a dare subito il suo contributo, considerando soprattutto l’assenza di LeBron James e Anthony Davis tra i gialloviola.

Il neo-acquisto ha sottolineato la voglia di appartenere a un gruppo competitivo che punta a vincere il titolo, offrendo un grande apporto difensivo e al rimbalzo. Queste le parole di Drummond, riportate da Mike Trudell:

“Sono qui solo per vincere. Penso che la nostra difesa sarà incredibile quando tutti i giocatori torneranno. Non vedo l’ora. le mie abilità difensive e le capacità che ho nel muovermi sul campo aiuteranno molto questa squadra”.

Il centro si è poi soffermato sulla mancanza di successi personali nella postseason, ora molto più raggiungibili grazie al roster di cui fa parte:

“Per come la vedo io, avere soltanto esperienze senza successi ai playoff mi ha reso affamato”.

Il giocatore ha poi concluso l’intervista affermando di essere contento che con il suo arrivo AD può tornare ad essere l’ala grande del team, ruolo per il quale ha più conoscenze e sicuramente a livello fisico meno faticoso.

La stagione è ancora lunga e il lavoro da fare in palestra e in campo lo è altrettanto. Sono molte le squadre che quest’anno si giocheranno tutto per vincere il titolo e, con la competizione che sale, l’esito della regular season è tutt’altro che deciso.

