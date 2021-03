Mercato NBA, Austin Rivers e Milwaukee Bucks vicini a un accordo

Nonostante il superamento della trade deadline, il mercato della NBA rimane ancora vivo per i numerosi giocatori arrivati al buyout e pronti a firmare un nuovo contratto.

Di fatto, gli ultimi due colpi più interessanti sono stati quelli di Andre Drummond per i Los Angeles Lakers e LaMarcus Aldridge ai Brooklyn Nets. Entrambi i giocatori sono arrivati nelle nuove franchigie dopo aver raggiunto un buyout con quelle precedenti.

Tra le squadre pronte a muoversi ulteriormente per migliorare la condizione attuale del proprio roster, ci sono anche i Milwaukee Bucks. Secondo quanto riferito da Shams Charania, insider di The Athletic, è molto probabile che la franchigia riesca a raggiungere un accordo con Austin Rivers, attualmente senza contratto e disponibile a tutte le opzioni.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

Di fatto, Rivers è stato tagliato dagli Oklahoma City Thunder, squadra che lo ha accolto in occasione dello scambio a tre che ha portato George Hill ai Philadelphia 76ers.

Poiché finito infondo alle rotazioni, prima di essere spedito ai Thunder Rivers giocava con una media di 7.3 punti, 2.2 rimbalzi e 2 assist a partita, tirando con il 43% dal campo e il 36% da tre punti.

Se si dovesse raggiungere un accordo tra le due parti, con ogni probabilità Rivers andrebbe a giocarsi i minuti con Bryn Forbes, anche lui in uscita dalla panchina dopo Jrue Holiday e Donte DiVincenzo. Sicuramente saranno molti i fattori su cui coach Mike Budenholzer dovrà fare affidamento e Rivers, per certi aspetti, sembra avere le carte in regola. Infatti oltre a essere ex compagno di squadra del neo-arrivato Pj Tucker, ha anche un po’ di esperienza ai Playoff grazie agli anni passati con gli Houston Rockets, il che può rivelarsi un fattore importante da non escludere visti anche gli obiettivi del team.

