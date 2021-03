Kevin Durant non giocherà domani notte contro i Minnesota Timberwolves. La conferma è arrivata da Steve Nash, coach dei Brooklyn Nets, il quale ha affermato che dubita che Durantola giocherà questa settimana poiché ancora alle prese con il suo percorso riabilitativo derivante dall’ultimo infortunio al tendine del ginocchio. È ormai un mese e mezzo che Brooklyn sta facendo a meno della sua stella.

Nash ha affermato, nella giornata di ieri, che Durant “sta migliorando”, ma “deve ancora essere monitorato dallo staff medico” prima di tornare in azione. Durant ha giocato l’ultima volta il 13 febbraio contro i Golden State Warriors. Dopo la partita contro i Timberwolves, i newyorchesi affronteranno nella giornata di mercoledì gli Houston Rockets, mentre giovedì gli Charlotte Hornets. Il tutto senza Durant e Shamet a disposizione.

Nash ha quindi chiarito che il problema alla caviglia di Shamet non sarà “una cosa a lungo termine”, mentre Durant deve ancora superare alcuni test per poter tornare ad allenarsi a pieno regime. Chiaro che l’obiettivo di Brooklyn è tenerlo preservato per i Playoff NBA, con la squadra attualmente in mano a James Harden e Kyrie Irving. Queste le parole del coach su KD:

“Ci sono ancora passi da fare per lui anche se sembra stia migliorando e sia in discreta forma. Tornerà sicuramente con noi. Ma credo che questa settimana il suo rientro sia improbabile.”

