NBA, Fox e Rozier nominati ‘Player of the Week’

L’NBA ha annunciato i Player of the Week di questa settimana, De’Aaron Fox dei Sacramento Kings per la Western Conference e Terry Rozier degli Charlotte Hornets per la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 14. West: De'Aaron Fox (@SacramentoKings)

East: Terry Rozier (@hornets) pic.twitter.com/hOCszlO6Ah — NBA (@NBA) March 29, 2021

Fox, playmaker e star dei Kings, sta vivendo la sua migliore stagione finora, con 24.8 punti, 3.4 rimbalzi e 7.3 assist di media. Nonostante ciò, Sacramento si trova (ancora una volta) in una situazione critica: il record di 21-25 valido per l’undicesimo posto non è per ora abbastanza per raggiungere i Playoff (nemmeno il torneo play-in). Ormai alla tredicesima stagione senza la postseason, i Kings dovranno sperare in altre prodezze dell’ex-Kentucky per rimanere nella corsa Playoff.

Per il Player of the Week della Eastern Conference la situazione è invece più rosea: con l’infortunio di LaMelo Ball, Rozier è stato in grado di approfittare della fiducia di coach Borrego, continuando la sua stagione di rinascita. Con 20.5 punti, 3.9 rimbalzi e 3.4 assist di media, infatti, l’ex-Celtics sta certamente dimostrando di meritare il sostanzioso contratto offerto da Michael Jordan pochi anni fa. Con un record di 23-22, gli Hornets possono a questo punto ambire ad un posto Playoff, in una Eastern Conference sicuramente meno intransigente rispetto ad Ovest.

In attesa di scoprire quali saranno i risultati del resto della stagione, Hornets e Kings potranno contare su dei roster giovani, con alcuni giocatori di grande prospettiva. Se questo potrebbe bastare a Charlotte per ottenere un posto Playoff a Est, Sacramento sembra ancora troppo fragile per poter dire qualcosa nella Western Conference.

