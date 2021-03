NBA, Curry al rientro dopo cinque gare: “Infortunio da gestire”

Nonostante non fosse al meglio fisicamente – dopo cinque gare di stop per la botta al coccige subita contro gli Houston Rockets ormai due settimane fa – Stephen Curry è tornato alla sua maniera. 32 punti, sei triple a bersaglio e 11-24 complessivo al tiro. Il #30 non si è risparmiato, ma è consapevole che, in questo particolare della stagione, ogni infortunio va trattato con massima cautela e attenzione, senza forzare.

Di seguito le dichiarazioni riportate da ESPN:

“Non è stato divertente ma ce l’ho fatta. Sono stato capace di mantenermi caldo per giocare sopra al dolore. Dovrò gestire la cosa nel futuro a breve termine, ma migliorerà mano a mano con il passare del tempo e i minuti accumulati in campo.”

A precisa domanda su James Wiseman, Curry ha poi ribadito la propria vicinanza al ragazzo nel processo di crescita della stagione da rookie.

”Io alla sua età stavo cercando feste della confraternita a Davidson in questo periodo. Avevamo appena perso contro […] Maryland a Buffalo al torneo NCAA 2007. Facevo cose molto diverse. [Per Wiseman] questa è un’opportunità incredibile all’inizio di una lunga carriera. Deve seguire il suo percorso e capire cosa significa imporsi come giocatore NBA.”

"I was searching for frat parties at Davidson." 😂 Steph on where he was at 19 years old compared to where James Wiseman is currently pic.twitter.com/eEIvFppjYf — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 30, 2021

Leggi anche:

