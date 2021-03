Mercato NBA, Celtics: occhi puntati su Gordon e Fournier

Le cose non vanno bene a Orlando. I Magic sono ormai sprofondati nel fondo della Eastern Conference con un record di 14-28, e Aaron Gordon ha chiesto ufficialmente la trade. L’esterno, quarta scelta assoluta nel 2014, ha addosso gli occhi di tante franchigie NBA. Tra gli ultimi interessati, secondo voci di mercato raccolte da The Athletic, ci sembrerebbero essere anche i Boston Celtics.

Sono diversi i rumors che vedono Danny Ainge e il front office attivi sul mercato per provare a migliorare il roster. Boston attualmente occupa il sesto seed ad est con un record di 21 vittorie e altrettante sconfitte, e sono diversi i nomi avvicinati per un possibile scambio prima della trade deadline, prevista per il prossimo 25 marzo. Oltre che a Gordon, i Celtics sembrano interessati anche alla guardia francese Evan Fournier, sempre in forza ai Magic. L’acquisizione di due giocatori di questo livello potrebbe sicuramente aiutare Boston, che attualmente sta soffrendo a ergersi come potenza in grado di battere o almeno potersela giocare con Nets, Sixers e Bucks.

In questa stagione Aaron Gordon sta viaggiando a una media di 14.7 punti, 6.8 assist e 4.2 rimbalzi a partita. Ai Celtics potrebbe portare l’atletismo e l’energia di cui hanno molto bisogno in uscita dalla panchina, senza parlare poi anche dell’ottimo contributo nella metà campo difensiva.

Per quanto riguarda Fournier, egli sta disputando la sua migliore stagione da quando è arrivato nella lega nel 2012. L’esperienza di otto anni in NBA che porterebbe in quel di Boston sarebbe fondamentale per far crescere i tanti giovani presenti a roster, senza parlare del grande aiuto realizzativo che può dare partendo fuori dal quintetto titolare. Quest’anno ha medie da 19.1 punti e 3.6 rimbalzi a partita in neanche trenta minuti sul parquet. Numeri che aiuterebbero i Celtics, nei quali l’apporto attuale dalla panchina non è abbastanza per una squadra con certe ambizioni.

