Mercato NBA, Cavaliers: Allen non fa rimpiangere Drummond, ma in estate è free agent

Jarrett Allen, arrivato a Cleveland nella trade che ha portato Harden a Brooklyn, sarà restricted free agent nell’estate 2021. Il raggiungimento dello starter criteria – 34 presenze medie a cavallo tra 2019-20 e la stagione corrente – ha fatto salire la qualifying offer, base di partenza per le trattative, di un paio di milioni ( da 5.7 a 7.7).

Tuttavia, la concorrenza sarà serrata ed è dunque lecito attendersi che i Cavaliers dovranno investire ben di più se vorranno trattenere il centro. Chris Fedor di Cleveland.com ha posto un’ipotetica asticella a 100 milioni di dollari, su cinque anni. Cifre da valutare nel corso dei prossimi mesi. La partenza ormai prossima di Andre Drummond – che sta cercando l’accordo per il buyout – mette in ogni caso Allen al centro dei progetti di Cleveland. L’ex Nets garantisce alla squadra dell’Ohio verticalità, rim protection e aggressività nonostante non abbia un ruolo di finisseur nella gran parte delle azioni offensive.

