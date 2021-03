NBA, Kyrie Irving salta le prossime 3 partite per “questioni famigliari”

I Brooklyn Nets perdono nuovamente Kyrie Irving. Come riportano infatti i principali media americani, il giocatore salterà le prossime tre partite dei newyorchesi per “questioni famigliari” non meglio specificate. Il playmaker, il quale già lo scorso gennaio aveva saltato diversi incontri per ‘motivi personali’ salvo – poi – essere stato pizzicato al compleanno di sua sorella, non scenderà in campo contro Portland, Utah e Detroit.

Kyrie Irving will not travel with the Nets on their upcoming road trip to Portland, Utah and Detroit, the team says. He is attending to a family matter, per team.

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 22, 2021