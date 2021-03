Mercato NBA: Warriors interessati a Bogdanovic

A ridosso della trade deadline, prevista per il 25 marzo, sono tante le voci di corridoio riguardo interessamenti dei front office verso alcuni giocatori. E l’ultimo rumor, riportato dall’insider di The Athletic Shams Charania, vede coinvolti i Golden State Warriors. Secondo alcune fonti gli Warriors sembrerebbero interessati a muoversi sul mercato per prendere Bogdan Bogdanovic, esterno serbo in forza agli Atlanta Hawks.

Bogdanovic è alla prima stagione con gli Hawks, con i quali nella scorsa offseason aveva firmato un contratto da quattro anni per 72 milioni di dollari. Un impegno economico di cui per ora non è valsa la pena per la franchigia della Georgia. Il serbo in questa prima metà di stagione ha infatti reso meno del previsto, complice anche una frattura al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. Da quando è tornato non sta rendendo bene, e le medie di quest’anno parlano chiaro: solo 9.5 punti e 3.4 rimbalzi nelle 17 partite giocate.

Negli ultimi giorni Bogdanovic sta però mostrando un cambio di tendenza, e contro i Thunder ha segnato 23 punti, il suo season-high finora. Le sue recenti prestazioni possono certamente spiegare l’interessamento da parte dei Golden State Warriors.

La franchigia californiana sta cercando sul mercato un esterno in grado di fornire un contributo partendo dalla panchina ma pronto anche da titolare, e l’esterno serbo può essere l’uomo giusto. Le sue doti in attacco, quando sano, sono ben note ai front office, e la sua importanza non finisce nella metà campo offensiva. Anche in difesa il serbo riesce a dire la sua, garantendo stabilità. Dagli Warriors potrebbe arrivare in cambio di Kelly Oubre Jr., in scadenza di contratto e che diversi rumors danno invece sempre più lontano dalla baia.

