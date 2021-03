Mercato NBA, gli Hornets chiamano i Lakers per Harrell

Gli Charlotte Hornets, nonostante l’infortunio season-ending di LaMelo Ball, secondo gli insider NBA sembrano molto attivi sul mercato. Il front office sembra voler migliorare la propria rotazione prima della trade deadline, prevista per il prossimo 25 marzo. Per questo sono arrivate diverse chiamate alle altre franchigie, tra le quali anche i campioni in carica, i Los Angeles Lakers, ai quali hanno chiesto informazioni per Montrezl Harrell. Riportando Jake Fischer di Bleacher Report:

“Secondo alcune fonti Charlotte ha chiamato anche i Lakers chiedendo di Harrell, e i campioni in carica sembrano interessati ad ascoltare le offerte”

Diversamente da quanto si potesse pensare infatti i Lakers sono pronti ad ascoltare le offerte e non hanno chiuso le porte in faccia alla dirigenza degli Hornets. Arrivato quest’anno dall’altra sponda losangelina, il Sesto Uomo dell’anno uscente sta viaggiando a una media di 14.7 punti, 6.6 rimbalzi e 0.8 stoppate nelle 43 partite giocate. Nell’ultimo mese Harrell è riuscito a non far pesare troppo l’assenza per infortunio di Anthony Davis. Per questo la volontà dei Lakers di ascoltare le offerte arrivate da Charlotte sembra davvero inspiegabile.

Gli Hornets potrebbero offrire in cambio Devonte’ Graham, in scadenza di contratto e che potrebbe fare bene in uscita dalla panchina. Non sembra però così necessaria l’aggiunta di una guardia a roster, soprattutto se dovesse costare un giocatore così importante come Harrell, ora ma in primis in ottica post-season. Sono i Playoff che contano per i Lakers, che quest’anno dovranno difendere l’anello vinto nella bolla di Orlando. E quando le partite conteranno davvero, un giocatore come Harrell potrebbe rivelarsi fondamentale per la vittoria del prossimo titolo.

