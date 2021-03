Mercato NBA, Magic: Aaron Gordon ha chiesto la trade

Come riportato da Jared Weiss e Sam Amick di The Athletic, Aaron Gordon ha chiesto agli Orlando Magic di essere ceduto. Nella giornata di oggi, si sono intensificate le discussioni tra Magic e Rockets per cercare di portare a termine una trade. Da parte loro, i Magic paiono intenzionati a chiedere non meno di due prime scelte in cambio. Gordon sarà unrestricted free agent nell’estate 2022, ma ha lasciato intendere di voler cambiare aria. Situazione da monitorare con l’approssimarsi della trade deadline del 25 marzo.

Intanto dagli States riportano un interesse anche da parte di Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. I texani rimangono comunque in pole position per arrivare all’ala nativa di San Jose (California), ma dovranno offrire un pacchetto di tutto interesse per il front office di Orlando. La situazione rimane fluida.

Un infortunio alla caviglia ha tenuto Gordon fuori per tutto il mese di febbraio. Dopo la pausa dell’All-Star Game, il giocatore è tornato in campo mostrando di essere in discreta forma fisica. Il 25enne, nella vittoria di venerdì scorso contro i Nets, ha chiuso con 38 punti a referto, tirando 7 su 8 dall’arco.

Gordon ha una media di 14.7 punti, 6.8 rimbalzi e 4.2 assist a partita nell’attuale stagione, mentre la sua percentuale di 40.2 % da tre punti rappresenta il massimo in carriera. Il prodotto di Arizona, è inseguito anche dai Boston Celtics i quali, anziché mettere in palio le prime scelte, potrebbero decidere di sacrificare un buon giovane come contropartita peraltro richiesta da Orlando.

