Mercato NBA, LaVar Ball: “Lonzo vorrebbe andare a New York”

Quando è tempo di mercato, e nella conversazione è incluso il cognome Ball, si può star certi che quello che ne verrà fuori sarà sicuramente un certo caos mediatico. Dopo la notizia trapelata secondo cui Lonzo Ball vorrebbe lasciare i Pelicans a fine stagione, quando diventerà Restricted Free Agent, sono in molte le franchigie che si sono interessate a lui, tentando di imbastire uno scambio prima della deadline del 25 marzo.

Riguardo l’argomento, non poteva non farsi sentire il padre di Lonzo, LaVar Ball, sempre pronto a dire la sua riguardo l’andamento dei suoi figli all’interno della lega. LaVar si è detto scontento riguardo l’utilizzo di Lonzo nei Pels, e che preferirebbe vederlo altrove:

“Non ho idea di cosa farà New Orleans, ma spero che Lonzo possa essere scambiato prima possibile. Il modo in cui lo stanno facendo giocare è pessimo, deve andarsene.” “Lonzo è sempre stato un creatore di gioco, un playmaker puro, e adesso il coach sta affidando la palla in mano a Zion e a Ingram, trasformando mio figlio in un tiratore dall’angolo e in uno specialista difensivo. Tutto questo è davvero assurdo.”

Considerata anche la scelta all’ultimo Draft di Kira Lewis, una point guard, è possibile che i Pelicans provino a scambiare addirittura in questa finestra di mercato Lonzo per evitarlo di perderlo a fine stagione. In ogni caso, la franchigia di New Orleans, non offrirà più di 18 milioni al giocatore per convincerlo a restare.

Oltre ai New York Knicks, meta preferita di Lonzo, stando alle parole del padre, anche i Los Angeles Clippers si sono fatti sotto per l’ex Lakers, cercando di riportare Lonzo nella città degli angeli. Il mercato intorno al primogenito Ball sta per infiammarsi.

