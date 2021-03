NBA, Klay Thompson si allena segnando triple da fermo

Il percorso riabilitativo di Klay Thompson prosegue senza intoppi. Il giocatore dei Golden State Warriors, costretto ai box anche in questa stagione dopo aver subito un grave infortunio al tendine d’Achille durante la scorsa offseason, è stato visto sui campi d’allenamento della squadra per tastare la mano che – secondo quanto si può notare dai video pubblicati dai californiani – sembra essere sempre quella di una volta.

La guardia, infatti, è stata vista impegnata in una sessione di triple dall’angolo, chiaramente tutte messe a segno e senza saltare. Thompson, il quale ha più volte detto di soffrire la lontananza dalle gare ufficiali e dai compagni di squadra, nell’attuale stagione è stato avvistato periodicamente nel training center degli Warriors per mostrare vicinanza all’ambiente. Il suo rientro è chiaramente previsto per la prossima annata in un cui Golden State spera di poter contare nuovamente sugli Splash Brothers, in piena forma. E anche la NBA ne ha bisogno.

Nel frattempo, i californiani viaggiano a ridosso della zona Playoff essendo noni con un record di 22-20. L’ottava posizione, per ora, è occupata dai Dallas Mavericks i quali detengono un record di 21-19.

